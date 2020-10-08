Владивосток, , 04:23 — REGNUM В Приморье продолжается запуск тепла в дома и социально значимые учреждения. Подключение всех объектов завершится к концу октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На 8 октября идёт запуск тепла на соцобъекты Арсеньева, Владивостока, Уссурийска, Кировского, Красноармейского, Яковлевского, Пожарского районов, Анучинского, Пограничного, Тернейского и Чугуевского округов.

Отопление уже поступило в 59 жилых домов из 11 848 в Красноармейском районе, в 141 учреждение из 1720 по краю, запущены в работу 64 котельные из 836.

Решение о начале отопительного сезона в том или ином муниципалитете принимается исходя из средней температуры воздуха на улице — в течение пяти суток она не должна превышать восьми градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре по результатам пуска тепла выявлены многочисленные нарушения в деятельности муниципальных властей, жилищно-коммунальных организаций и управляющих компаний. Возбуждены четыре уголовных дела, к административной ответственности привлечены пять должностных лиц.