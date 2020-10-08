Томск, , 04:01 — REGNUM С начала 2020 года вертолёты санавиации эвакуировали 601 пациента из районов Томской области, в том числе 48 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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С января по октябрь экипажи выполнили 352 вылета. Чаще всего эвакуировали пациентов с заболеваниями дыхательной системы.

По словам главврача Михаила Лукашова, самым маленьким пациентом стал месячный младенец с пневмонией и дыхательной недостаточностью, а самым пожилым — 98-летний мужчина, у которого выявили коронавирус.

На дежурстве в Томской области находятся два укомплектованных всем необходимым оборудованием вертолёта — «Ансат» и Ми-8. Подрядчик — АО «Русские вертолётные системы».

Как уточнили в областной администрации, развитие санавиации в регионе предусмотрено региональным проектом «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

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