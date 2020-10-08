Магадан, Магаданская область, , 04:05 — REGNUM Власти Магаданской области обсудили создание Центра управления регионом. О чек-листе готовности запуска ЦУР доложил зампредседателя областного правительства Денис Агеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Дениса Агеева, уже предоставлены документы, выделено помещение, подготовлен перечень необходимых мероприятий и специалистов, которые будут вести сопровождение ЦУРа.

«К запуску проекта мы полностью готовы после проведения регламентных работ», — пояснил он.

Губернатор Колымы Сергей Носов напомнил, что ЦУР — это система оперативного реагирования на все обращения граждан в любых сферах. Именно в таком виде ЦУР был задуман и одобрен президентом РФ. По его поручению ЦУРы должны быть созданы до 1 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале создают Центр управления регионом (ЦУР ЯНАО). Проект соответствующего постановления опубликован на сайте региональных органов власти.