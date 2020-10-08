Вашингтон, , 03:45 — REGNUM Общее число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в мире на сегодняшний день превысило 36 миллионов. Об этом 8 октября сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 03:28 мск в мире было выявлено 36 026 644 заразившихся SARS-CoV-2.

Также указывается, что на данный момент суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 1 053 357.

На первом месте в печальной статистике по числу заражений коронавирусом продолжают находиться США (7 544 612 заразившихся, 211 694 умерших). На второй позиции — Индия (6 757 131, 104 555), на третьей — Бразилия (4 969 141, 147 494).

Как сообщало ИА REGNUM, в США общее число подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 превысило 7,5 миллиона.

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