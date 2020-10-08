Рамалла , , 02:28 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки скончались шесть пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 418 человек. Также за 7 октября в Палестине выявили 510 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии на палестинской территории подтвердили 53 939 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Отмечается, что за минувшие сутки в Палестине выздоровели еще 354 пациента, из них 127 — в секторе Газа. Всего в стране справиться с болезнью смогли 45 920 человек.