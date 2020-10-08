Лондон, , 02:04 — REGNUM После того, как Sony выпустила видео, в котором показала разборку PlayStation 5, администрация Twitter-аккаунта Xbox сделала публикацию, в которой высмеяла сложную процедуру перевода PS5 из вертикального в горизонтальное положение. Об этом 7 октября сообщил портал Screen Rant.

Для того, чтобы это сделать, владельцам PS5 нужно будет отвинтить подставку, расположенную в нижней части консоли и закрепить её сбоку. После этого Twitter-аккаунт Xbox UK опубликовал коллаж, в котором он показал, что владельцам Xbox Series X для совершения той же самой процедуры нужно будет лишь положить консоль на бок. Стоит отметить, что позже эта публикация была удалена.

Стоит отметить: после публикации видео Sony некоторые СМИ предположили, что владельцы PlayStation 5 смогут заменять боковые панели консоли. Устройство поступит в России в продажу 19 ноября 2020 года.

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