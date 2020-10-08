Тегеран, , 08:04 — REGNUM 7 октября наземные силы КСИР на юго-востоке Ирана изъяли более тонны запрещенных наркотиков в провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По данным отдела по связям с общественностью сухопутных войск КСИР в провинции Систан и Белуджистан, силам удалось обнаружить более 1000 килограммов различных видов наркотиков, проведя боевые патрульные операции.

В результате проведённых операций изъято 1314 килограммов запрещенных наркотиков, состоящих из опиума, кристаллов и гашиша. Согласно сообщению, также задержано 7 транспортных средств и арестовано два контрабандиста.

Исламская Республика активно борется с наркоторговлей, имеющей происхождение из соседнего Афганистана, несмотря на высокие экономические и людские издержки. Страна потратила более сотни миллионов долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков, предназначенных для европейских, арабских и центральноазиатских стран.