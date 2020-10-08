Тегеран, , 08:05 — REGNUM 7 октября глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Мохаммад Реза Шанехсаз объявил, что иранская вакцина против гриппа появится на рынке в следующем году. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он подчеркнул, что иностранное медицинское оборудование в конечном итоге с трудом попадает в страну, несмотря на существующие санкции. Шанехсаз отметил, что вакцина против гриппа должна была появиться на рынке в этом году, однако из-за трудностей, вызванных мерами противников страны, она выйдет на рынок в следующем году.

«Есть много проблем в поставках и переводе иностранной валюты, необходимой для импорта лекарств», — сообщил глава управления. Шанехсаз также подтвердил, что Иран производит 97 процентов необходимых ему лекарств внутри страны.

По словам чиновника, отечественная вакцина против гриппа, которая сравнима по качеству с зарубежной, будет доступна по гораздо более низким ценам и полностью произведена из иранского сырья.