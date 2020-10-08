Тегеран, , 08:14 — REGNUM 7 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 239 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения заявила, что с учётом 239 новых жертв их общее число по стране возросло до 27 658 человек.

«За последние 24 часа было выявлено около 4019 новых случаев заражения вирусом COVID-19, при этом 1820 человек госпитализированы», — отметила Садат Лари.

По её словам, в общей сложности 483 844 иранца подверглись заражению смертельным вирусом, причем 397 109 из них выздоровели и выписались из больниц. «Еще около 4274 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Садат Лари подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 4 207 631 обследование на наличие вируса.