Белвью, США, , 01:36 — REGNUM Разработчики Destiny 2 в новом трейлере показали экзотическое оружие, которое появится в игре после выхода дополнения Beyond Light. Ролик был опубликован 7 октября на YouTube-кнале проекта.

Особый интерес вызывает экзотическая импульсная винтовка No Time To Explain, название которой можно перевести как «Нет времени объяснять». Во-первых, в случае точных попаданий по врагам и попаданий по противникам, находящимся в стазисе, пули будут возвращаться в магазин.

В случае, если геймеру удастся сложить эти два эффекта, оружие будет вызывать портал, который будет стрелять «пулями из альтернативной временной шкалы оружия».

Дополнение Beyond Light выйдет 10 ноября 2020 года. Ранее студия Bungie выпустила трейлер мероприятия Festival of the Lost, который разработчики проведут в честь Хэллоуина.

