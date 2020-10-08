Рабат, , 01:29 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 2776 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на марокканской территории достигло 140 024. Также за 7 октября в королевстве скончались еще 29 пациентов от болезней, вызванных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Марокко стали 2439 человек.

Отмечается, что за минувшие сутки в королевстве выздоровели еще 2788 пациентов. Всего в Марокко с болезнью уже справились 118 142 человека.