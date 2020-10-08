Белвью, США, , 01:22 — REGNUM Новая функция чатов в Steam позволит пользователям выбирать слова, которые они не хотят видеть. Об этом администрация сервиса 7 октября сообщила на его сайте.

В основу системы фильтрации чатов легли фильтры, которые уже используются в играх CS: GO, Destiny 2 и Dota 2. Отмечается, что функция будет работать в клиенте сервиса для ПК, мобильном приложении и в браузерах.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что PlayStation решила изменить систему трофеев, которые геймеры получают за прохождение игр. Компания увеличила их максимальное число до 999.

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