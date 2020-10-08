Брюссель, , 01:13 — REGNUM Разработчики Baldur`s Gate 3 выпустили первый патч после выхода игры в ранний доступ. Об этом они 7 октября сообщил на странице проекта в Steam.

Обновление исправило некоторые проблемы в игре, в том числе ошибки, которые были связаны с работой многопользовательского режима. Студия Larian посоветовала геймерам, которые сталкиваются с проблемами запуска игры, переключить её в режим работы с DirectX 11. Кроме того, разработчики посоветовали отключать оверлеи (слой изображения на экране поверх основного) Steam и Discord.

Напомним, Baldur`s Gate 3 вышла в ранний доступ 6 октября 2020 года. Разработчики пообещали геймерам, что на этом этапе развития проекта они получат игру с 45 тыс. диалогов и более 590 персонажами.

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