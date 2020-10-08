Москва, , 01:11 — REGNUM Прививка от гриппа не приводит к заболеванию, но в некоторых случаях может наблюдаться ухудшение самочувствия, сообщили 7 октября в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Заболеть гриппом от вакцины невозможно, тем не менее, некоторые привитые плохо себя чувствуют некоторое время непосредственно после вакцинации», — объяснили в ведомстве.

Там добавили, что ухудшение состояния может произойти вследствие реакции организма на вакцину. Например, она может вызвать слабость, мышечную боль, кратковременный подъем температуры до 37 градусов. Эта реакция возникает в результате иммунного ответа на введённые вирусные частицы.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что основным требованием при выборе антисептика от коронавируса должно быть наличие в нём не менее 60−80% спирта.

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