Пекин, , 01:01 — REGNUM Китайская студия miHoYo не планирует выпускать игру Genshin Impact на платформе Xbox. Об этом 7 октября сообщил портал IGN.

«В настоящее время у нас нет никаких планов по выпуску версии игры для Xbox», — сказал представитель компании журналистам, не вдаваясь в подробности.

Он сообщил, что в будущем игра получит масштабные обновления, которые, в том числе, добавят в неё третий город и новых персонажей, работа над которыми уже ведётся. Кроме того, miHoYo планирует выпустить версию игры для консолей нового поколения.

Напомним, релиз Genshin Impact состоялся 28 сентября 2020 года на платформах ПК (Windows), PlayStation 4, Nintendo Switch, Android и iOS. Игра выполнена в жанре Action/RPG (ролевая игра, результат в которой часто зависит от реакции геймера) и в аниме-стилистике. Она распространяется бесплатно.

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