Тегеран, , 00:57 — REGNUM Власти Ирана распорядились закрыть границу с Ираком из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает издание Iran Daily.

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В связи с этим иранцы не смогут поехать в Ирак на религиозные мероприятия. Также паломников предостерегли от посещения приграничных районов из-за угрозы распространения COVID-19. Отметим, что с 20 сентября въезд в Иран для иностранных граждан запрещен.

Как сообщало ИА REGNUM, к 7 октября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Иране достигло 479 825. Жертвами осложнений COVID-19 в Исламской Республике стали 27 419 человек.

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