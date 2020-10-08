Наньнин, Китай, , 00:51 — REGNUM Более 20 тыс. туристов было эвакуировано с острова Вэйчжоу в Гуанси-Чжуанском автономного района на юге Китая из ха сильного-холодного ветра, сообщает 7 октября агентство Синьхуа.

Пассажирские паромы, курсирующие между городом Бэйхай в Гуанси и курортным островом, были остановлены из-за погодных условий на два дня, начиная с 7 октября, сообщили в городском бюро морских вопросов.

Остров Вэйчжоу расположен в заливе Бэйбу и является самым молодым вулканическим островом Китая. Национальный геологический парт был создан на острове в 2004 году.

Число туристов, посетивших остров в 2019 году, достигло 1,61 млн, более 800 отелей и закусочных работает на острове, сообщают местные власти.