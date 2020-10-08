Бейрут, , 00:27 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 1459 человек, сообщает пресс-служба ливанского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Ливане достигло 48 377. Также за минувшие сутки на ливанской территории скончались еще девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 в стране умерли 433 человека.

Отмечается, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Ливана ввели карантин еще в 111 населенных пунктах страны. Также ливанские власти стараются увеличить возможности больниц для приема пациентов с COVID-19.