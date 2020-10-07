Белград, , 23:50 — REGNUM Сербская студия Digital Arrow выпустила новый трейлер игры Aquanox Deep Descent. Ролик был опубликован 7 октября на YouTube-канале издательской компании THQ Nordic.

Новое видео посвящено оружию, которое геймеры смогут устанавливать на свои подводные корабли. Кроме того, THQ Nordic опубликовала официальные системные требования Aquanox Deep Descent.

Запустить игру на минимальных настройках геймеры смогут на ПК, оборудованном процессором AMD A8−6600K или Intel Core i7−950, 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce GTX 560 (2 гигабайта) или Radeon HD 7870 (4 гигабайта).

Для комфортной игры им понадобится компьютер с AMD Ryzen 5 1500x или Intel Core i5−6600K, 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Radeon RX 580 (8 гигабайт) или Nvidia GTX 1060 (6 гигабайт).

Релиз Aquanox Deep Descent запланирован на 16 октября 2020 года. Игра представляет собой шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия), в котором геймерам предложат управлять боевыми подводными кораблями.

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