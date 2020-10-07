Москва, , 23:06 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 55 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 7 октября в оперативном штабе столицы.

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Отмечается, что у всех пациентов была диагностирована пневмония и имелся положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным, всего в Москве выявлено уже 314 788 случаев заражения коронавирусом, 3229 из которых — за последние сутки. Скончались 5497 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц свыше 256 тысяч человек.