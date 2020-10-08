Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве запускается конкурс для разработчиков и дизайнеров компьютерных игр. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Конкурс под названием Game Innovators направлен на поддержку киберспортивных стартапов. Подать заявку для участия в нём можно до 30 октября на официальном сайте конкурса. В его финальную часть экспертами будут отобраны 20 команд. Они презентуют свои стартапы потенциальным инвесторам и смогут рассчитывать на помощь в масштабировании бизнеса, на образовательную и консультационную поддержку.

«Это уникальный проект для российского киберспортивного рынка. Мы запускаем его вместе с крупными технологичными компаниями. Для талантливых и целеустремленных участников он может стать отправной точкой в карьере. Приглашаем дизайнеров и разработчиков игр показать свое мастерство и поделиться своим взглядом на будущее киберспорта», — рассказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Медицинские стартапы Москвы привлекли свыше 50 млн рублей инвестиций