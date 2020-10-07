Браззавиль, , 22:56 — REGNUM Число инфицированных коронавирусом на Африканском континенте превысило 1,5 миллиона человек. Об этом сообщает 7 октября региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.

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Согласно приведённым данным, всего в Африке выявлено уже 1 527 003 случая заражения, скончались по меньше мере 36 805 больных COVID-19, излечились более 1,2 миллиона человек.

Лидерами среди стран региона по распространению заболевания являются ЮАР, Эфиопия, Нигерия, Алжир, Гана и Кения.