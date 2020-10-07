Любляна, , 22:53 — REGNUM В правительстве Словении 7 октября заявили, что в стране за последние 24 часа зафиксированы рекордные 356 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Это почти в два раза больше по сравнению с предыдущим днем, когда было подтверждено 189 новых случаев инфицирования. Правительство Словении заявило, что из представленных 3998 тестов на коронавирус 356 были положительными.

Премьер-министр Словении Янез Янса заявил 6 октября, что ситуация в стране очень серьезная, и объявил ужесточение мер. До сих пор в Словении подтверждено 7120 случаев инфицирования коронавирусом, и при этом 160 граждан страны скончались.

Напомним, что Словения в середине мая 2020 года первой в Европе объявила о завершении эпидемии коронавируса в стране.