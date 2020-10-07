Агридженто, Италия, , 22:32 — REGNUM В среду, 7 октября, в итальянском Агридженто произошли стычки между нелегальными мигрантами и сотрудниками правоохранительных органов.

Мигранты требовали выпустить их из помещения, специально обустроенного для прохождения карантина, настаивая на том, что все сроки уже прошли.

Споры переросли в стычки, в итоге постояльцы центра по приему мигрантов разгромили несколько магазинов и устроили пожар, нескольким из них удалось скрыться от полиции.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему.

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.