Сараево, , 22:26 — REGNUM В Боснии и Герцеговине 7 октября зафиксирован резкий рост числа заражённых коронавирусом в 365 инфицированных. Пять инфицированных коронавирусом умерли за последние 24 часа. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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В организации общественного здравоохранения Боснии и Герцеговины сообщили, что по состоянию на 6 октября было проведено чуть более двух тысяч тестов, что является средним показателем числа проведённых в день тестов на коронавирус. При этом было обнаружено значительно больше инфицированных, чем за последние семь дней, когда максимальная цифра составляла 280 инфицированных.

Министерство гражданских дел Боснии и Герцеговины 7 октября также указало, что еженедельное число заражённых коронавирусом в стране на сто тысяч жителей сейчас составляет 42 человека, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял 41.