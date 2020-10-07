Рим, , 22:00 — REGNUM Правительство Италии в среду, 7 октября, расширило действие масочного режима и на все общественные пространства открытого типа (под открытым небом).

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За неношение масок на улицах будут взиматься такие же штрафы, как и за их отсутствие в автобусах или магазинах — от 400 до 1000 евро.

Маска должна всегда быть с собой, а если есть минимальная вероятность контакта с посторонними, она должна быть немедленно надета, уточняется в постановлении правительства.

Единственное место, где маску можно не носить — это собственный дом, отметили министры в своем комментарии.

По данным на 7 октября, в Италии умерли 36 061 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 31 (днем ранее — на 28). Выздоровели 235 303 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1204 (днем ранее — на 1418). Число подтвержденных носителей выросло на 3678 (днем ранее — на 2677) — это самый высокий показатель с апреля 2020 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 333 940.

В настоящее время заражены 62 756 человек — на 1231 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже чуть больше двух месяцев, за это время увеличилось более чем в пять раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.