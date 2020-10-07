Рим, , 21:56 — REGNUM Всем гражданам Италии нужно внимательнее соблюдать введенные коронавирусные ограничения, если страна хочет избежать нового общенационального карантина, заявил в среду, 7 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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В частности, он обратил внимание на то, что маску нужно надевать по всем правилам, чтобы не заражать и не заражаться, а не носить ее лишь с целью избежать штрафа. «Ее нужно надевать, а не только носить», — сказал Конте.

По данным на 7 октября, в Италии умерли 36 061 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 31 (днем ранее — на 28). Выздоровели 235 303 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1204 (днем ранее — на 1418). Число подтвержденных носителей выросло на 3678 (днем ранее — на 2677) — это самый высокий показатель с апреля 2020 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 333 940.

В настоящее время заражены 62 756 человек — на 1231 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже чуть больше двух месяцев, за это время увеличилось более чем в пять раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.