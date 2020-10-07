Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Компания Amazon, возможно, допустила утечку информации о сроках релиза игры Halo Infinite. Об этом 7 октября сообщил портал Comicbook.

Издание обратило внимание, что магазин начал собирать предзаказы на книгу «Искусство Halo Infinite» в твёрдом переплёте. На соответствующей странице содержится информация о том, что она поступит в продажу 29 июня 2021 года. Автор статьи отметил, что это будет вторник, и что этот день недели издатели чаще всего выбирают для релизов крупных игр.

Напомним, в августе 2020 года студия 343 Industries объявила, что решила отложить выход Halo Infinite на 2021 год. Компания пока не сообщила информацию о месяце или дате релиза игры.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Halo Infinite опровергли заявления журналиста о причинах задержки