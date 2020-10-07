Иваново, , 21:46 — REGNUM Уникальные по дизайну кимоно изготовили на фабрике по пошиву одежды в Иванове в честь дня рождения президента России Владимира Путина. На традиционном кимоно на лацкане вышит флаг России, на спине надпись «Первый», а на черном поясе — «Putin Team».

Заместитель директора производства по пошиву одежды Игорь Филиппов рассказал журналистам, что первое изготовленное кимоно они направили Президенту по почте, также все желающие смогут заказать спортивный костюм на официальном сайте.

«Наша фабрика основана в 2007 году, мы являемся одной из ведущих компаний по производству спецодежды в городе Иваново. Работает у нас грамотный высококвалифицированный персонал, всего 25 сотрудников. Благодаря поддержке и вниманию к людям, а также к малому и среднему бизнесу со стороны нашего президента в период пандемии коронавируса мы получили безвозмездную финансовую помощь и льготный кредит на выплату заработной платы нашим сотрудникам. Владимир Владимирович опытный и высокоэффективный человек, который помог всем нам в это непростое время. Именно поэтому мы решили выпустить и подарить ему уникальное кимоно», — подчеркнул Игорь Филиппов.

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