Лос-Анджелес, США, , 21:38 — REGNUM В среду, 7-го октября посетители пляжа Venice Beach в Лос-Анджелесе обнаружили поздравительное граффити Владимиру Путину с использованием цитаты президента России из его мюнхенской речи 2007го года и хештега #VVP68: «People are always teaching us democracy but the people who teach us democracy don't want to learn it themselves.»

Граффити с цитатой Путина на пляже в Лос-Анджелесе Цитата twitter.com dasistamerica

Поздравление представлено на одной из стен известной локации среди уличных художников — Venice Art Walls, находящейся в самом сердце легендарного пляжа города. Фон и цвет букв исполнен в цветах российского триколора и композиционно напоминает российский флаг.

Содержание цитаты на английском языке ссылается на мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году, на которой он заявил о прекращении существования однополярного мира.

Оригинально цитата звучала на русском языке следующим образом: «Кстати говоря, Россию, нас, постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят».