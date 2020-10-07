Салехард, , 21:35 — REGNUM В столице Ямала, Салехарде, 37 классов отправлены на карантин. Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте глава Салехарда Алексей Титовский.

Пустой школьный класс Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

Он отметил, что 57 учеников салехардских школ находятся на самоизоляции из-за COVID-19. И попросил родителей быть внимательней к самочувствию детей.

«Не подвергайте риску себя, детей и педагогов. Какие бы меры не предпринимали сотрудники и надзорные органы, важна личная ответственность каждого. Поэтому носите маски при посещении магазинов, общественных мест, при проезде в транспорте, соблюдайте меры профилактики. При легком недомогании оставайтесь дома и вызывайте врача», — обратился к жителям Салехарда Алексей Титовский.

Напомним, мэр столицы ЯНАО сам недавно переболел COVID-19 в лёгкой форме. С 5 октября он вернулся после двухнедельной изоляции.

Согласно информации регионального оперативного штаба, Салехард является крупнейшим очагом заражения коронавирусной инфекцией в ЯНАО. Всего с начала пандемии на Ямале по состоянию на 7 октября зарегистрировано 16 386 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 579 человек, 103 пациента с COVID-19 скончались.