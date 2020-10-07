Вашингтон, , 21:12 — REGNUM В будущей игре Monster Hunter Rise не будет присутсвовать одна функция, к которой уже привыкли многие геймеры. На это 7 октября обратил внимание портал Game Rant.

Издание указало, что в ней не будет голосового чата и игроки смогут общаться лишь при помощи тестовых сообщений, эмодзи и жестов. Издание отметило, что, таким образом, геймеры, желающие охотиться на гигантских существ с союзниками, скорее всего, вынуждены будут использовать сторонние сервисы.

Релиз Monster Hunter Rise запланирован на 26 марта 2021 года. Игра станет эксклюзивом портативной консоли Nintendo Switch.

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