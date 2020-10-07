Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Состоялся полноценный релиз симулятора строительства станции метро Overcrowd: A Commute 'Em Up. Релизный ролик создатели игры выложили 6 сентября на YouTube-канале студии SquarePlay Games.

Разработчики выпустили версию игры 1.0. Таким образом, Overcrowd: A Commute 'Em Up вышла из раннего доступа (игра находится в разработке, но доступна геймерам). Сейчас SquarePlay Games продаёт игру в сервисе Steam со скидкой 30%.

Игра предлагает выступить в роли менеджера строительства и развития станции метро. В Overcrowd: A Commute 'Em Up нет кампании, она представляет собой «песочницу» (предлагает геймерам большую свободу по взаимодействию с миром). Игроки могут постепенно улучшать здания, управлять финансированием, нанимать и увольнять персонал станции, иногда сталкиваясь со вспышками антиобщественного поведения.

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