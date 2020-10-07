Москва, , 20:51 — REGNUM Основной рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается среди людей в возрасте 30−49 лет. Об этом сообщила 7 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пассажиры в масках Дарья Драй © ИА REGNUM

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"В основном болеют люди от 30 до 49 лет, самая высокая заболеваемость», — сказала она в эфире программы «Вести» на телеканале"Россия 1».

Также Попова отметила, что осеннем сезоне растёт число случаев заболевания людей старше 60 лет. «И это плохой признак, потому что люди старше 60 лет болеют тяжелее», — подчеркнула она.

Доля несовершеннолетних среди инфицированных коронавирусом пока увеличилась незначительно, сказала глава Роспотребнадзора. Она также отметила, что ведомство пока не фиксирует распространения заболевания в учебных заведениях.