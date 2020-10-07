Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Постапокалиптический градостроительный симулятор Before We Leave получил третье бесплатное обновление. Об этом 7 октября сообщил журнал PC Gamer.

Вместе с исправлением ошибок оно добавило в игру новый контент. В частности, геймеры получили возможность изменять имена жителей поселения, а также кораблей. Кроме того, в Before We Leave появились два новых типа ресурсов: химикаты (chemicals) и цемент (cement).

Before We Leave предлагает геймерам восстановить цивилизацию после произошедшего экологического апокалипсиса. Отличительной особенностью игры является то, что в ней отсутствует насилие. Релиз игры состоялся 8 мая 2020 года в магазине Epic Games Store.

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