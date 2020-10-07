Тайбэй, , 20:38 — REGNUM MSI ответила на обвинения в том, что она использовала дочернюю компанию Starlit Partner для продажи видеокарт Nvidia серии RTX 30 по завышенным ценам. Об этом 7 октября сообщил журнал PC Gamer.

Производитель заявил, что имела место ошибка, из-за которой Starlit Partner получила доступ к складским позициям в базе, которые ей «не разрешешено было обрабатывать». MSI выступила с публичным заявлением по этому поводу после того, как пользователи сети, в частности, форума Reddit, провели ряд независимых расследований.

Они показали, что Starlit Partner продавала на eBay видеокарты GeForce RTX 3080 по цене $1359, в то время как их рекомендованная розничная цена в США составляла $759. Starlit Partner была основана в 2016 году, она специализируется на продаже отремонтированных видеокарт, других комплектующих и аксессуаров.

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