Кострома, 7 октября 2020, 20:30 — REGNUM В Костромской области за январь-август 2020 года на 48,5% возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры России. Цифра приводится в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В УМВД России по региону неоптимистичную статистику объяснили ростом числа IT-преступлений, в том числе дистанционных краж денег:
Всего за 8 месяцев текущего года в Костромской области зарегистрировали 2006 тяжких и особо тяжких преступлений. Нераскрытыми остались 1023 дела, предварительно расследовать удалось 636 преступлений.
Кроме этого, статистики указали на растущую активность наркопреступников — количество фактов сбыта наркотиков в отчётном периоде в регионе возросло на 65,2% — до 555.
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