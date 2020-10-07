Саранск, , 20:00 — REGNUM В Мордовии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») по факту хищения бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, под видом реализации инвестиционного проекта «Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия» в собственность республики (ООО «Корпорация развития Республики Мордовия») был продан имущественный комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной стоимости.

Здания павильонов, галереи, а также земельный участок вместе с асфальтовым покрытием были проданы за 271 млн рублей при фактической рыночной стоимости объектов в размере чуть более 54 млн рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательной базы. Устанавливаются подозреваемые по уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Марий Эл было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, с использованием своего служебного положения, в крупном размере») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») в отношении 44-летнего директора Фонда социально-экономического развития республики. По версии следствия, председатель ликвидационной комиссии муниципального предприятия МО «Город Йошкар-Ола» с апреля по июль 2020 года присвоил вверенные ему средства на сумму 850 тыс. рублей. Кроме того, являясь исполнительным директором Фонда, обвиняемый присвоил средства организации в размере 1,9 млн рублей.

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