Нижний Новгород, , 19:40 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин констатировал, что в регионе наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. За неделю количество ковидных коек в стационарах увеличилось на треть — до 3150, написал он на своей странице в одной из социальных сетей. Глава области добавил, что смотрит на статистику заражений с тревогой.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

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«К сожалению, много сложных пациентов. Нам снова нужно мобилизоваться и дисциплинироваться. По итогам координационного штаба с Роспотребнадзором вношу изменения в указ («Указ о режиме повышенной готовности» — прим. ИА REGNUM)», — отметил губернатор.

Так, возвращается режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет, беременных, а также жителей области, страдающих хроническими заболеваниями. Больничные листы можно получить с 12 октября.

Работодателям необходимо перевести всех офисных сотрудников на удаленный режим работы. Предприятиям рекомендуют проработать разное по времени начало рабочего дня для распределения потоков граждан в транспорте.

«Если в парикмахерских, кафе, на предприятиях будут нарушать санитарные правила, придётся точечно их закрывать», — пишет Никитин.

«В магазинах нужно всегда быть в маске. Надевая ее только на кассе, вы никому не помогаете. Сети не должны пускать в зал без масок. За нарушение будем штрафовать сети», — предупредил губернатор. Аналогичные меры будут действовать в транспорте, ответственность за пассажиров без масок будут нести транспортные предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 7 октября выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным максимальным показателем прироста заражений за сутки. Накануне сообщалось о 204 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 33 805 случаев.

На ту же дату в Приволжском федеральном округе выявили 1319 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 167 052 случаев.