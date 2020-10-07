Токио, , 19:24 — REGNUM Sony выложила в сеть видео, в котором она показала разборку PlayStation 5. Ролик был опубликован 7 октября на YouTube-канале PlayStation.

В видео длительностью около семи минут специалист рассказывает о назначении разъёмов и различных модулей игровой консоли. Некоторые СМИ после просмотра ролика предположили, что белые панели PlayStation 5 можно будет заменить на другие.

Напомним, в России PlayStation 5 выйдет в продажу 19 ноября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в момент старта продаж PlayStation 5 не будет доступна функция 3D-звука в случае использования геймерами аудиосистем телевизоров вместо наушников.

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