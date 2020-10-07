Челябинск, , 19:17 — REGNUM В Челябинской области не планируется возвращать дистанционный формат обучения в школах и других образовательных организациях и объявлять досрочные каникулы. В этом заверил губернатор Алексей Текслер.

Пресс-служба Минпросвещения России

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

При этом в вузах и школах нужно держать соблюдение всех мер предосторожности на контроле. Руководству таких организаций важно разъяснять требования Роспотребнадзора и контролировать их соблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд школ в Челябинской области пришлось закрыть на карантин из-за ОРВИ. Также по этой причине ограничили работу нескольких сотен классов. А в начале учебного года несколько классов были на карантине из-за коронавируса. Сейчас, по официальным данным, таких уже нет.