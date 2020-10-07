Тирана, , 22:40 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 6 октября сообщили, что в результате обследования 914 случаев за последние сутки в стране было выявлено ещё 162 случая заражения коронавирусом. Ещё 150 пациентов излечились.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 14 730 случаев заражения коронавирусом. 9 115 человек уже излечились от COVID-19. 407 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли четверо пациентов с COVID-19.

Ряд источников отмечает, что статистика по смертности от COVID-19 в Албании занижена. Косвенным доказательством этого является несоответствие — суточная смертность ниже пяти человек при числе активных случаев заражения свыше пяти тысяч, в то время как в Северной Македонии при в 2,5 раза меньшей численности активных случаев (и такой же численности населения) смертность составляет почти 10 человек ежедневно.

В ведомстве отмечают, что лечение от COVID-19 в стране проходит 5208 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находятся 231 пациент, 17 из них проходят интенсивную терапию, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В стране наблюдается стремительное ухудшение ситуации: число ежедневно выявляемых случаев заражения стабильно выше 100, при этом количество выздоравливающих в разы меньше. Медицинская система страны движется к коллапсу. Ситуацию осложняет начало учебного года.

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