Рим, , 18:58 — REGNUM В Италии за сутки зафиксировано 3678 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с середины апреля. Об этом сообщило 7 октября министерство здравоохранения страны.

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Как уточняется, всего за период с начала эпидемии в Италии выявлено уже 333 940 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за последние сутки в больницах страны скончался ещё 31 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 36 061.

Напомним, накануне министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что правительство намерено продлить режим чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии до 31 января 2021 года.