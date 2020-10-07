Москва, , 18:51 — REGNUM Уголовное преследование экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не связано с реальными преступлениями, поскольку таким способом белорусские власти устраняют политических оппонентов. Об этом заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

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"Светлану Тихановскую обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьёй 361 УК РФ. С моей точки зрения, помощь России, оказанная президенту Белоруссии Александру Лукашенко, дала возможность ему устоять во время протестов, почувствовать себя уверенно. Сейчас идёт и информационная зачистка протестного движения, и физическая, направленная на устранение оппозиции. Фактически все, кто не уехал за рубеж, были задержаны. Эти действия не связаны с совершением уголовно наказуемого преступления — действия власти направлены на устранение политических оппонентов, и, как мне кажется, эти действия политически мотивированы», — сказал Краснов.

По его словам, борьба за власть Александра Лукашенко «носит достаточно однообразный характер»: «Все политические оппоненты, которые претендовали на должность президента и должны были участвовать в президентской гонке, были ликвидированы через уголовно-репрессивный аппарат. Говорить о том, что Тихановская совершила какое-то преступление [, нельзя]. Она выражает волю достаточно большого количества населения Белоруссии. С моей точки зрения, будет интересно посмотреть, какими аргументами будут руководствоваться следственный аппарат и суд Белоруссии, но, безусловно, это будет игра в одни ворота, и найти справедливость во время следствия у Тихановской не получится. Если она окажется на территории Белоруссии, её задержат и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу, стараясь таким образом выбить её из политической игры и выбить козырь из рук оппозиции и иностранных государств, которые поддерживают Тихановскую».

Краснов напомнил, что, как показывает практика прошлых лидеров оппозиционных движений Белоруссии или тех, кто хотел участвовать в выборах президента Белоруссии против Лукашенко, «все были осуждены на достаточно серьёзные сроки в виде верхнего предела по статьям, в рамках которых они привлекались»: «А так как Тихановская не находится в Белоруссии, она не вернётся назад, поскольку понимает, что суд, скорее всего, будет несправедливым и незаконным».