Приштина, , 18:58 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 7 октября сообщили, что за сутки в результате исследования 509 образцов в крае было выявлено 49 носителей коронавируса. Ещё 92 пациента были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово выявлено 15 938 случаев заражения коронавирусом. 14 143 пациента уже здоровы. 638 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 1203 человека.

Число активных случаев заболевания COVID-19 в Косово продолжает снижаться, как и суточная смертность. Ситуация уже вторую неделю остается стабильной, что выгодно отличает косовскую статистику от статистик соседних государств — македонской, албанской и черногорской. В этих странах за сутки выявляют около 150 новых носителей.

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