Астрахань, , 18:35 — REGNUM В Астраханской области число коек для пациентов с COVID-19 возросло с 800 до 1192. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 7 октября рассказала первый заместитель регионального министра здравоохранения Ольга Агафонова.

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Дополнительные койки развёрнуты в Александро-Мариинской областной клинической больнице, областной инфекционной и ахтубинской больницах. Свободный коечный фонд составляет 27,5% — на 7,5% больше рекомендованных Минздравом РФ 20%.

При необходимости в 14 медучреждениях области будут оперативно развёрнуты ещё 802 койки. Медиков, лекарств и средств защиты в регионе достаточно, заявила Агафонова.

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