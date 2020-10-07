Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга 7 октября одобрило установку памятника поэту Александру Блоку у дома №57 по улице Декабристов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дом №57 по улице Декабристов, в котором расположена музей-квартира Блока Spbmuseum.ru

Городской парламент принял в первом чтении документ, который вносит в список локаций для монументального искусства новую площадку. В доме №57 по улице Декабристов расположена музей-квартира Блока: в этом доме он жил с 1912 по 1920 год.

Единоросс Денис Четырбок отметил, что указанная локация находится на территории зеленых насаждений общего пользования, на которых запрещено капитальное строительство. Судебная же практика относит памятники как раз к капстроительству.

«Конечно, это обстоятельство учитывается. Эта территория бульварчика состоит не только из зеленого насаждения, но и покрытия асфальтового», — объяснил представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков.

«Мы не планируем на сегодняшний день сносить какие-то зеленые насаждения», — успокоил депутатов Шестериков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге появится памятник адмиралу Ушакову