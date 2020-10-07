Курск, , 17:45 — REGNUM В Курской области к приёму пациентов с коронавирусом готовы 100 дополнительных мест в здании бывшего онкодиспансера больницы скорой медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

В БСМП пациентов с коронавирусом также продолжают принимать в перепрофилированном терапевтическом корпусе, где к имеющимся 160 местам добавили еще 30 коек. Пациентов принимают в Курской городской больнице № 6, БСМП, Железногорской городской больнице, Курской городской клинической больнице № 4, областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко.

По данным на 7 октября, всего в регионе развернуто 834 места для пациентов с COVID-19 и пневмонией, свободно 203 из них.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курске коронавирусом заразились два школьных учителя