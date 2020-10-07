Брюссель, , 17:44 — REGNUM Власти Брюсселя объявили о запрете работы всех баров и ресторанов из-за всплеска заболеваемости COVID-19, 7 октября сообщает агентство Reuters.

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Премьер брюссельского региона Руди Вервурт заявил на пресс-конференции, что бары и кафе закроются на месяц с 8 октября, даже если они будут продавать только чай или кофе.

Собрания более четырех человек уже запрещены по всей Бельгии, в Брюсселе введен запрет на употребление алкоголя на улице. Также власти Брюсселя объявили, что вскоре могут быть закрыты школы и университеты.

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