Ижевск, , 17:41 — REGNUM В Удмуртии осенние школьные каникулы в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом будут увеличены на неделю. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

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По мнению главы республики Александра Бречалова, эта мера позволит разобщить школьные коллективы и сохранить здоровье учителей и учеников. В школах, которые учатся по триместрам, каникулы будут продлены на одну неделю — они начнутся с 12 октября. В школах, где обучение происходит по четвертям, осенние каникулы начнутся на одну неделю раньше — с 26 октября.

Глава минобразования республики Светлана Болотникова подчеркнула, что необходимо информировать родителей и учащихся о сроках проведения каникул, организовать промежуточную аттестацию, а также дополнительно напомнить о действующих санитарно-эпидемических правилах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии ограничения по проведению массовых мероприятий сохраняются до 15 ноября. Максимально будет сокращено проведение массовых мероприятий в помещениях на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом.